الوحدة يعود للتدريبات استعداداً للإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أول من أمس تدريباته استعداداً لمواجهة الإمارات على استاد آل نهيان يوم السبت المقبل في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وعاد الفريق للتدريبات بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الخسارة القاسية يوم السبت الماضي من النصر السعودي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وهي الخسارة التي زادت من حالة الغضب الجماهيري بعد الخروج من البطولة القارية بشكل مخيب.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين الدوليين والسوري عمر خريبين راحة إضافية ليوم واحد، حيث من المنتظر انضمامهم للتدريبات الجماعية اليوم تحضيراً للمباراة المقبلة التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة للعنابي، الذي يسعى للخروج من مرارة الخسارة الآسيوية ومحاولة بدء صفحة جديدة على صعيد المنافسات المحلية.

ويستمر الهولندي هينك تين كات في قيادة تدريبات الوحدة، حيث يحصل المدرب على فرصة أخرى رغم المطالبات بإقالته عقب الخسارة الخماسية في دوري الأبطال، إذ تفيد المتابعات إلى أن المدرب مستمر في عمله على الأقل في الوقت الحالي في مواجهتي الإمارات والظفرة وانتظار إدارة الوحدة لإمكانية تعديل أوضاع الفريق وتغيير الصورة السيئة التي ظهر عليها منذ بداية الموسم.

وسيواجه تين كات تحدياً صعباً في المواجهة المقبلة بضرورة إظهار الهوية الحقيقية للفريق والتي غابت في كل المباريات والسعي لعلاج السلبيات وخصوصاً الأخطاء الدفاعية وإيجاد حلول هجومية للاستفادة من العناصر القوية التي يمتلكها الفريق في الخط الأمامي، إذ إن الخسارة القاسية قد تغير كذلك من قناعات المدرب تجاه بعض اللاعبين ومنح الفرصة لعناصر أخرى مما يساهم في تعديل شكل الفريق، حيث أصبح الفوز لا بديل عنه لإخراج الفريق من وضعه الحالي، وأي نتائج أخرى في المباريات المقبلة تعني خروج الفريق من دائرة المنافسة على الألقاب المحلية.

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