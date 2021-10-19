لجنة التراخيص الابتدائية تبت في ملفات الترخيص الآسيوي

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

عقدت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية في رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعها الدوري أول من أمس في فندق ريكسوس بريميوم دبي. ترأس الاجتماع عمر الحاي الميدور رئيس اللجنة، بحضور خالد علي اليحيائي نائب الرئيس، وأحمد راشد المهيري، يوسف عزير، بركان خليفة ومحمد حسن عبدالرحمن أعضاء اللجنة، وفريق عمل إدارة التراخيص بالرابطة.

تم خلال الاجتماع البت في قرارات الترخيص الآسيوي والخاص بدوري أبطال آسيا عن دورة الترخيص 2021 ـ 2022، وبعد الاطلاع على ملفات الأندية المتقدمة لطلب الرخصة لدورة الترخيص 2021 ـ 2022، قررت اللجنة منح الترخيص الآسيوي للأندية التالية بعد استيفائها جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية:

شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، شركة بني ياس لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة حتا لكرة القدم، شركة خورفكان لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة الظفرة لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم، وشركة الوصل لكرة القدم.

وقررت اللجنة عدم منح الترخيص الآسيوي لكل من شركة نادي النصر لكرة القدم، وشركة نادي الفجيرة لكرة القدم لعدم استيفاء المعيار المالي.

وسيتم منح الأندية التي لم تحصل على الرخصة فرصة لاستئناف قرار اللجنة في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القرار.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد عملت خلال الفترة الماضية عن كثب مع الأندية من خلال الاجتماعات التنسيقية والتواصل المباشر بهدف مراجعة وتقييم الملفات قبل موعد تقديمها على نظام الاتحاد الآسيوي للتراخيص CLAS.

الجدير بالذكر بأن موسم 2012 ـ 2013 شهد تطبيق أول دورة لتراخيص الأندية، وتعتبر دورة التراخيص الحالية هي العاشرة منذ تطبيق نظام التراخيص من قبل الاتحاد الآسيوي.

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