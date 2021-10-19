وليد عبيد: فوز الذيد على الإعصار بداية المشوار

المصدر: الذيد – محمد فضل

امتدح الكوتش وليد عبيد المدرب الوطني للذيد أداء لاعبي فريقه خلال مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى وتحقيقهم الفوز على حتا بنتيجة 2 - 1 بعد عرض وأداء جيد من قبل نجوم الفريق الذيداوي.

وأشار المدرب عبيد في تصريح لـ«البيان الرياضي» إلى أن الفوز على «الإعصار» يعتبر بداية المشوار الفعلي لفريقه لافتاً إلى أن هزيمة الذيد في مباراة الافتتاح أمام العربي لم تكن مستحقة بعد أن ظهر اللاعبون بمستوى جيد لكن الحظ أدار ظهره للذيد لتحرك الهزيمة المياه داخل أروقة الفريق ويقدم اللاعبون مستوى مميزاً أهلهم إلى تخطي عقبة حتا أحد الأندية المرشحة للتأهل وألمح المدرب إلى أن حتا وقف نداً قوياً لفريقه وكانت المباراة سجالاً بين الفريقين.

وذكر عبيد أن معرفته وخبرته بفريقه السابق حتا اختصرت وسهلت على لاعبي فريقه خوض المباراة معرباً عن أمله في أن يستمر الفريق بذات الرتم والأداء في مقبل المباريات بدءاً من مباراة ديربي المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة أمام البطائح خلال مباراة السبت المقبل والتي لا تقل أهمية عن مواجهة «الإعصار» مشيراً إلى وجود رغبة كبيرة وسط اللاعبين بمواصلة أفضل العروض وتحقيق الانتصار خلال مباريات دوري الأولى مع كامل الاحترام لكل المنافسين.

وأشاد المدرب وليد عبيد صاحب إنجاز الصعود لدوري الأضواء والشهرة مع فريقه السابق حتا، بوقفة مجلس إدارة نادي الذيد برئاسة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء وذلك لوقفتهم الكبيرة مع الفريق معرباً عن أمله في أن يرد اللاعبون الدين للإدارة بتوالي الانتصارات حتى يتحقق الحلم المنشود والمنتظر من قبل جمهور الذيد والذي نشكره على وقفته خلف اللاعبين طوال المباريات السابقة.

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