سلطان الشرع: الأبيض بحاجة لدماء جديدة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد سلطان الشرع المدير التنفيذي السابق لنادي الفجيرة، أن منتخبنا الوطني بحاجة إلى ضخ دماء جديدة، لاستعادة هيبته وبريقه المفقودين، مشيراً إلى أن غياب الثلاثي إسماعيل مطر وأحمد خليل وعمر عبد الرحمن (عموري)، أثر كثيراً في منظومة خطة اللعب، التي كانت تميز الأبيض في السنوات الماضية، داعياً إلى ضرورة سرعة علاج المصابين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الفترة المتبقية من مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الشرع قال إن فرصة الصعود، لا تزال قائمة لكنها مرتبطة بحسابات دقيقة ومعقدة في التوقيت ذاته، ويجب ألا نفقد الأمل، وأن يضع لاعبو الأبيض الفوز نصب أعينهم دائماً، بداية من مباراة كوريا خلال الشهر المقبل.

واستحسن الشرع قرار لجنة المنتخبات بشأن استمرارية المدرب الهولندي مارفيك، على الرغم من الأصوات المطالبة برحيله عقب تراجع النتائج الأخيرة، التي جعلت الأبيض يحتل مركزاً متأخراً ضمن منتخبات المجموعة الأولى.

وتابع بقوله: لا يوجد وقت حالياً لاستبدال الجهاز الفني، خصوصاً أن التعاقد مع مدرب آخر يحتاج إلى وقت أطول لمعرفة ظروف المنتخب، وإن لاعبي الأبيض في حاجة لفوز وحيد ومن بعدها ستكون الانطلاقة الحقيقية لهم، وأتمنى ألا يطول انتظار ذلك الفوز، حتى لا نفقد الفرصة نهائياً في التأهل أو فرصة خوض مباراة الملحق مع ثالث المجموعة الثانية.

مشروع استثماري

كشف الشرع عن مشروع رياضي استثماري سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع رابطة دوري المحترفين، مشيراً إلى أن هذا العمل سيحدث ضجة وستستفيد منه كل أندية دوري أدنوك للمحترفين.

وفيما يتعلق بمتابعته ورؤيته لدوري الدرجة الأولى، قال الشرع: في اعتقادي أن دوري الأولى يفتقد اللاعب السوبر الذي يمكن الاعتماد عليه في ترجيح كفة فريق على آخر، فمنذ انطلاقة المسابقة خلال الأسبوعين الماضيين، لم ألحظ أو أجد أي لاعب يقوم بتلك الأدوار اللافتة التي يقود فيها فريقه للفوز كما كان يحدث في السابق، سواء من اللاعبين المواطنين أم الأجانب.

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