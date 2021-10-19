فراس صالح: حان وقت انتصارات «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

قال فراس صالح مدافع «الصقور» إن الوقت قد حان لانتصارات فريقه في دوري أدنوك للمحترفين، بعد نزيف النقاط الذي عانى منه في الجولات الست الماضية من عمر المسابقة وجلوس الفريق في ذيلية الترتيب دون رصيد، مؤكداً أنه لابد من تجاوز إحباط الهزيمة لبلوغ فرحة الفوز، ذاكراً أن «الصقور» يحتاج إلى انتصار يمنحه الثقة ويكسر به سوء الطالع الذي لازمه في المباريات السابقة حتى يحصد العديد من النقاط ويتقدم في جدول الترتيب.

وأظهر صالح تفاؤلاً كبيراً، مؤكداً أن «الصقور» قادر على البقاء في الدوري وأضاف: صحيح أننا لم نحقق أي فوز حتى الآن، ونحتل المركز الأخير في الترتيب لكننا قادرون على التعويض وثقتنا في أنفسنا لم تهتز وعلى قناعة بأن تحقيق الانتصارات لن يتأخر كثيراً لأن الفريق يضم عناصر متميزة ينقصها التوفيق فقط.

سبب الهزائم

وأكد مدافع «الصقور» أنه لا يوجد سبب واضح للهزائم الست التي تعرض لها الفريق في الدوري، وأضاف: العمل في النادي يتم بطريقة جيدة، الإدارة تؤدي دورها وكذلك الجهاز الفني واللاعبون، دون أن يكون هنالك تقصير، لكن التوفيق لم يحالفنا وهذا يحدث كثيراً في كرة القدم، يجب أن نضاعف جهدنا وأن نصبح أكثر إصراراً حتى نحقق النتائج التي تسعد جماهيرنا.

تصحيح الأخطاء

وأشار فراس صالح إلى استفادة فريقه من فترة توقف الدوري الحالية، وأن الجهاز الفني قام بتصحيح الأخطاء ، وقال: بدأنا الدوري بنقص في صفوف اللاعبين بسبب الإصابات، لكن حالياً الوضع جيد ولا توجد غيابات، كما أن زكريا بوليحة أصبح جاهزاً بدنياً إضافة إلى انخراط العناصر الجديدة في التدريبات، الوضع أصبح أفضل بكثير من السابق وهذا ما يزيد من تفاؤلنا.

تعويض النقاط

وأشار فراس صالح إلى أنه مطمئن على فريقه ويثق في جميع زملائه وإمكانية تعويض النقاط السابقة ووضع الفريق في مركز جيد بروليت الدوري، ذاكراً إنه لا يشعر بالقلق على مستقبل «الصقور» ويرى أن الفريق يمضي في طريق سيقوده إلى تحقيق الانتصارات مع مواصلة المستويات الجيدة التي ظل يقدمها.

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