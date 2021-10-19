4 عوامل ترشح العين لمنصات التتويج

المصدر: العين- طلحة عبد الله

يعيش العين أفضل أيامه منذ عام 2018، بعد أن غاب ثلاثة مواسم عن منصات التتويج، حيث عانى طوال هذه الفترة من تراجع المستوى بالنسبة إلى الأداء والنتائج، قبل أن تجري إدارة شركة الكرة تغييرات وإصلاحات كبيرة، على الجهازين الفني والإداري، واستقدمت لاعبين جدداً، ليصبح الفريق من أبرز المرشحين للألقاب هذا الموسم حيث تبرز 4 عوامل رئيسة ترجح كفته كمرشح لاعتلاء منصات التتويج .

مدرب مقتدر

أول هذه العوامل الإيجابية، وجود مدرب يملك فكراً تدريبياً على رأس الجهاز الفني وهو الأوكراني سيرجي ريبروف، الذي بدأت بصماته تتضح على الشكل الفني العام للفريق وهو ما تؤكده حالة الانسجام والتجانس بينه وبين اللاعبين، ويعتبر ريبروف، ثاني مدرب يقود العين بعهد الاحتراف دون خسارة في أول 7 مواجهات، بعد المدرب الوطني عبد الحميد المستكي موسم 2009 - 2010. وأثبت الأجانب الأربعة، التوغولي لابا كودجو، والتونسي مرياح، والمغربي رحيمي، والأرجنتيني جوانكا، بالإضافة للإيفواري المقيم كوامي، جدارتهم ، حيث ظهروا بصورة متميزة .

دكة البدلاء

ولأول مرة منذ فترة طويلة، يملك العين دكة بدلاء قوية من اللاعبين الذين لا يقلون كثيراً في مستواهم الفني عن الأساسيين، ففي الدفاع يتواجد كل من محمد أحمد، وسعيد جمعة، ومحمد شاكر، ورافائيل انتوني، وأحمد جمال، وسالم عبدالله، وفي الوسط ريان يسلم، وناصر الشكيلي، ومحمد جمال، وعلي البلوشي، وسلطان الشامسي، وسعيد أحمد، ومحمد خلفان، وفي الهجوم، جوناتاس، وجمال معروف، وعلي عيد، وعوض الله، وهو ما يمنح المدرب خيارات ممتاز خلال الموسم.

ومن العوامل المساعدة مشاركة الفريق في المنافسات المحلية، بلا ضغوط خارجية حيث يغيب عن دوري أبطال آسيا .

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