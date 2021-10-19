اتحاد الكرة يدعم مارفيك قبل مباراتي كوريا الجنوبية ولبنان

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، حرصه على الاستقرار الفني للمنتخبات، ومواصلة تقديم كل أنواع الدعم لهذه المنتخبات، من أجل الوصول إلى أهدافها، واطلع المجلس على تقرير لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بحضور الهولندي فان مارفيك، الذي تمت مناقشته بالعديد من الجوانب المتعلقة بمسيرة المنتخب، سواء برنامج الإعداد للمباريات، وقائمة اللاعبين، وطريقة اللعب، والقراءة الفنية، وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة المنتخب، إلى جانب برنامج الإعداد لمباراتي كوريا الجنوبية ولبنان، بتصفيات المونديال يومي 12 و16 نوفمبر.

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن مجلس إدارة الاتحاد، لم يناقش إقالة المدرب الهولندي فان مارفيك من تدريب «الأبيض»، خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس، بل اقتصرت المناقشة مع المدرب، خلال حضوره جانباً من الاجتماع، على أسباب عدم الظهور بالمستوى المتوقع خلال المباريات، وقدم مارفيك أسباباً مقنعة، وكلنا شركاء الآن، وعلينا الاستمرار في دعم المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس اتحاد الكرة، إلى أن المجلس ناقش مع مارفيك، أداء المنتخب بكل صراحة وشفافية، وقال: أعطيناه ملاحظاتنا على نتائج المنتخب الماضية، وأوضح مارفيك العديد من التحديات التي صادفت المنتخب، وأكدنا له أن النتائج لم تواكب تطلعات الشارع الرياضي بالإمارات، لأن أملنا في منتخبنا أفضل مما ظهر عليه، ولدينا حوالي 18 نقطة، والمنتخب قادر علي عبور التحدي، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: نقدر ظروف لاعبي المنتخب، وندرك أن لديهم إمكانات فنية أفضل بكثير مما ظهروا عليه خلال المباريات الماضية من تصفيات المونديال، ونطالبهم بمزيد من الجهد، خلال المباريات المقبلة، خاصة أن المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل، لا تزال في الملعب، وثقتنا كبيرة في لاعبينا، وأنهم على قدر المسؤولية.

رسالة

ووجّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رسالة إلى جماهير «الأبيض»، وقال «عليكم التحلي بالصبر، فلدينا نفس الغيرة على المنتخب مثلكم، والضغط علينا أكبر من الجماهير، لكننا لن نستطيع اتخاذ قرار عقب كل مباراة، ومستوى المنتخب لم يكن سيئاً، وكلنا نريده أن يفوز، ولكن الظروف لم تخدمنا، وشخصياً، وأعضاء مجلس الإدارة، نرى أن التحضير جيد، والمنتخب ظهر بمستوى فني مرضٍ، ونطلب منكم الدعم والمؤازرة، حتى تتحسن النتائج».

على خط متصل، أشاد مجلس إدارة الاتحاد، بجهود لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، التي وضعت برامج مختلفة لجميع المنتخبات. واطلع المجلس على التحضيرات الخاصة باستضافة الفجيرة لمباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا، تحت 23 عاماً، ووجّه المجلس بتوفير كل احتياجات المنتخب، لضمان انتزاع بطاقة التأهل إلى النهائيات.

الكتبي بديلاً للحمادي

واعتمد المجلس نتائج 42 حكماً مستجداً، وتمت الموافقة على استقالة يعقوب الحمادي من عضوية لجنة الحكام، واختيار محمد الكتبي بديلاً له، واطلع على مستجدات استراتيجية الاتحاد، والمشاريع التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز