راشد بن حميد يدعم «قضاة الملاعب»

المصدر: دبي - العوضي النمر

طالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، قضاة الملاعب ببذل المزيد من الجهد في تدريباتهم، استعداداً لإدارة المباريات المقبلة في مختلف المسابقات، مشيداً بأداء الحكام الدوليين الذين شاركوا في إدارة عدد من المباريات الدولية، سواء في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 أو ربع نهائي دوري أبطال آسيا، جاء ذلك خلال لقائه مع الحكام اليوم على هامش تدريباتهم الأسبوعية بملعب ذياب عوانة في دبي.

حضر اللقاء عبد الله الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، هشام الزرعوني، سالم الشامسي، وسيف المنصوري أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، إلى جانب مسؤولي إدارة الحكام.

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