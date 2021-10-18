قائمة «أبيض الصالات» تضم 19 لاعباً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، قائمة المنتخب الأول للتجمع الأول المقرر بنادي البطائح 25 الجاري، استعداداً لبطولة كأس الخليج «السعودية 2022»، وضمت 19 لاعباً هم: حمد حيدر، عبد الله الحمادي، محمد فدعق، راشد الهنائي «الظفرة»، وحسن الحنطوبي، عبدالله الحوسني، عمر النقبي، أحمد الحمادي، سعود خالد، وخالد الشوكة «خورفكان»، وراشد عبيد، عبدالله الخمري، وليد بشر «شباب الأهلي»، وأحمد السويدي، عمر بالحاج، حمد حسن «البطائح»، ومحمد عبيد، سعيد جاسم «النصر» وعبدالله عبدالمجيد «اتحاد كلباء».

وأكد خميس الشامسي مشرف المنتخبات أن التجمع المقبل هو الرابع في مسيرة المنتخب، والأول لكأس الخليج، وسوف يشهد مباريات ودية عدة، وستكون الأولى أمام النصر وقال: جاء اختيار اللاعبين وفق نظرة فنية ومتابعة دقيقة من الجهاز الفني لـ«الأبيض» بقيادة المدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي، ومساعده عدنان الهولي والفرصة مواتية لأي لاعب بالأندية في دخول القائمة.

صدارة

من ناحية أخرى أسفرت مباريات الجولة الثامنة من دوري الصالات، عن فوز البطائح على اتحاد كلباء 2-1، والنصر على الحمرية 4-2، ومليحة على شباب الأهلي 5-4، وتعادل خورفكان والشارقة 2-2، ويحتل خورفكان والبطائح المركزين الأول والثاني، برصيد 19 نقطة، وجاء الظفرة والنصر في المركزين الثالث والرابع برصيد 16 نقطة، والشارقة خامساً «10 نقاط»، ومليحة سادساً «9 نقاط»، واحتل شباب الأهلي والحمرية واتحاد كلباء المراكز من السابع إلى التاسع برصيد 7 نقاط، وجاء دبا الحصن عاشراً «6 نقاط». (الشارقة - البيان الرياضي)

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