أمين عام الفيفا تزور مجلس دبي الرياضي

المصدر: وام

أكد مجلس دبي الرياضي استمرار التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في مجال تطوير كرة القدم العالمية وتعزيز دورها في تمكين المجتمعات من خلال المبادرات والبرامج التي يحرص "الفيفا" على إطلاقها بشكل مستمر ويتم تقديمها للعالم من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يمثل واحدة من أهم المنصات العالمية لتطوير كرة القدم، وغيره من المنصات العالمية المهمة.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي سعادة فاطمة سامورا أمين عام "الفيفا" يرافقها يوري جوركاييف نجم الكرة الفرنسية السابق الفائز بكأس العالم 1998 والذي يعمل مديرا تنفيذيا لمؤسسة الفيفا الخيرية، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

واستعرض حارب - خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي - العلاقة المميزة التي تجمع بين المجلس و"الفيفا" منذ عدة سنوات وحرص جياني انفانتينو رئيس "الفيفا" على المشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي من أجل استعراض جهود ومبادرات "الفيفا" لتطوير كرة القدم العالمية وذلك بحضور أهم نجوم اللعبة ومتابعة الملايين لفعاليات المؤتمر من خلال شاشات التلفزيون العالمية.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي إن انفانتينو خلال زيارته الأخيرة للمجلس ولقائه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، عبّر عن تقديره للدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي وغيره من الفعاليات الدولية لتطوير كرة القدم، وأكد حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على استمرار التعاون مع المجلس من أجل مستقبل أفضل لكرة القدم العالمية.

بدورها عبّرت سامورا عن سعادتها بزيارة دبي خلال هذا الفترة حيث تمكنت من زيارة معرض إكسبو 2020 واطلعت على الأجنحة المتميزة والفعاليات العديدة الرائعة التي يتيحها إكسبو 2020 في دبي للعالم ومن بينها الفعاليات الرياضية المختلفة.

كما عبّرت سامورا عن سعادتها أيضا بزيارة مقر مجلس دبي الرياضي والتعرف على الفعاليات الرياضية السنوية العديدة التي ينظمها في مجال كرة القدم وجميع الرياضات، وأكدت أنها تعرف الكثير عن جهود المجلس وعن الدور الكبير الذي يلعبه من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي وغيره من الفعاليات الكبرى، كما أن رئيس "الفيفا" يؤكد دائما على أهمية المؤتمر ويحرص على المشاركة فيه وإطلاق الأفكار والمبادرات والبرامج التطويرية من خلال منصة المؤتمر، وأشارت إلى حرص الجميع في الفيفا على استمرار التعاون مع مجلس دبي الرياضي وتعزيزه.

بدوره أعرب يوري جوركاييف عن سروره بزيارة مجلس دبي الرياضي والاطلاع عن قرب على فعالياته السنوية والدور الكبير الذي يلعبه لتطوير الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، وقال إن التعاون المستمر بين "الفيفا" ومجلس دبي الرياضي يؤكد الحرص المشترك على تحقيق مستقبل أفضل لكرة القدم العالمية ودعم جهود تطوير وتمكين المجتمعات من خلالها.

وفي ختام الزيارة اصطحب حارب الضيوف في جولة بمقر المجلس كما قدّم لسامورا وجوركاييف وكل فرد من أعضاء الوفد المرافق لهما النسخة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حيث عبّر الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لهذه الهدية الثمينة التي تمكنهم من التعرف بشكل أكبر على فكر وجهود القائد الذي حقق نهضة دبي وبنى

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