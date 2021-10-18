راشد بن حميد: لم نناقش إقالة مارفيك ودعم المنتخب واجب على الجميع

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد لم يناقش إقالة المدرب الهولندي فان مارفيك من تدريب الأبيض خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم، بل اقتصرت المناقشة مع المدرب خلال حضوره جانب من الاجتماع على أسباب عدم الظهور بالمستوى المتوقع خلال المباريات، والمدرب قدم أسباباً مقنعة وكلنا شركاء الآن وعلينا الاستمرار في دعم المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس اتحاد الكرة اننا نقدر ظروف لاعبي المنتخب وندرك ان لديهم إمكانات فنية أفضل بكثير مما ظهروا عليه خلال المباريات الماضية من تصفيات مونديال 2022، لذلك نطالبهم بمزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة خاصة وان المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل لاتزال في الملعب وثقتنا كبيرة في لاعبي المنتخب وانهم على قدر المسؤولية الملقاة عليهم.

ووجه الشيخ راشد بن حميد رسالة لجماهير الأبيض بقوله "عليكم التحلي بالصبر فلدينا نفس الغيرة على المنتخب مثلكم، والضغط علينا أكبر من الجماهير لكننا لن نستطيع اتخاذ قرار عقب كل مباراة، ومستوى المنتخب لم يكن سيئاً كلنا نريده ان يفوز ولكن الظروف لم تخدمنا، وشخصيا وأعضاء مجلس الإدارة نرى ان التحضير جيد والمنتخب ظهر بمستوى فني مرضي ، ونطلب منكم الدعم والمؤازرة حتى تتحسن النتائج خلال المباريات المقبلة".

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