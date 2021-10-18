«الانضباط» توجه «لفت نظر» إلى 5 أندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه عقوبة لفت نظر 4 أندية وهي عجمان والجزيرة الحمراء والمدام، لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات، بعدم إدخال فحوص عدد من اللاعبين النظام الإلكتروني في بطولات الناشئين تحت 15 و16 و17 عاماً، ودوري شباب الصالات.

كما وجهت لفت نظر لنادي الحمرية لدخول جماهيره الملعب في الجولة الماضية من دوري الشباب، شارك في الاجتماع حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

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