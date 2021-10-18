هيئة الرياضة تطلق "المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية" خلال جيتكس

المصدر: وام

أطلقت الهيئة العامة للرياضة اليومَ "المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية" خلال مشاركتها الأولى في تاريخها في فعاليات أسبوع "جيتكس للتقنية" الذي يُقام حاليا بمركز دبي التجاري العالمي.

توفر "المنصة الجديدة " خدماتٍ رقمية من شأنها المساهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الرياضي في الدولة من خلال توليد البيانات الرياضية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة وتتيح بيانات رقمية مهمة للقطاع الرياضي، وبيانات عن الأندية، والأكاديميات، ومراكز التدريب التابعة للجهات الرياضية، واللاعبين المسجلين، والمسابقات والمعسكرات الرياضية، وإنجازات الجهات الرياضية، والأندية ومنشآتها ، وغيرها.

و قال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة في كلمة بهذه المناسبة: "توظيف الحلول التقنية المتطورة والبيانات والذكاء الاصطناعي، يأتي ضمن توجهاتنا لتطوير منظومة العمل الرياضي.. ولا شك أن اعتماد هذه الحلول سيساعدنا على تطوير البنية التحتية للقطاع و الحصول على معلومات دقيقة وشاملة تسهم في دعم منظومة عملنا عبر ركائزها الاستراتيجية الثلاث - الحوكمة والشراكة والإنجاز".

و أضاف معاليه: " يُعد إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي للقطاع الرياضي في ظل توجهاتنا للارتقاء بالرياضة الإماراتية وطموحاتنا للانطلاق بها نحو المنافسة عالمياً".

وتعتمد المنصة الجديدة أحدثَ التقنيات العالمية لتوفير هذه البيانات المهمة ومنها تقنيات البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، والتوقيع الرقمي، وغيرها من الأدوات والتقنيات المتطورة ذات الصلة.

و تشمل "المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية" عددًا من المنصات الذكية الأخرى منها: "منصة الاستشارات الرياضية"، وهي منصة رقمية لتقديم الاستشارات الرياضية دون تدخل بشري من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، و"منصة البيانات الرياضية" /مرصد/ وهي منصة رقمية حاضنة لجميع البيانات الرياضية في الدولة تُولِّد البينات تلقائيًا من خلال الارتباطات الرقمية مع النظم الخارجية، وتعكسها بطريقة تفاعلية لجميع المستفيدين، و"منصة التراسل الرقمي"، وهي منصة لتفعيل التوقيع الرقمي في القطاع الرياضي في جميع المراسلات والخطابات والقرارات والتعاميم، ومنصة /Active UAE/، وهي منصة رقمية موجهة للمجتمع، تحتوي على جميع الخدمات الرياضية المجتمعية، مثل المنشآت والمرافق الرياضية والمدربين الشخصيين والفعاليات الرياضية والمجموعات الرياضية المجتمعية.

من جانبه، قال سعادة سعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تأتي مشاركتنا في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية لتكون الأولى للهيئة على الإطلاق في هذا الحدث الكبير انطلاقًا من أهميته وما يشكله من منصة مهمة ومناسبة لعرض الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة بشكل عام، وتسليط الضوء على المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية على وجه الخصوص".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي عن انطلاقة مرحلة جديدة في منظومة العمل للقطاع الرياضي في الدولة تقوم على تنسيق الجهود بين جميع الشركاء الاستراتيجيين والاتحادات الرياضية، وأصحاب الخبرة والكفاءات وتوظيفها وفق صيغة عمل تشاركية بهدف تعزيز حضور ومكانة الرياضة الإماراتية على خارطة التنافسية العالمية.

و تندرج المرحلة الجديدة ضمن رؤية الهيئة لصناعة مستقبل أفضل للرياضة الإماراتية، وتقوم على ركائز استراتيجية ثلاث هي الحوكمة، والشراكة والإنجاز، والتي تم وضعها بناء على دراسة معمقة للواقع الرياضي هدفت إلى تحديد الفرص والتحديات ووضع أولويات العمل.

تجدر الإشارة إلى أن التقديم متاح الآن للحصول على خدمات التراخيص الرياضية التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة عبر المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية وذلك عبر تطبيق الهوية الرقمية /UAE Pass/. وتتوفر معلومات أكثر عن المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية وخدماتها في موقعها على الإنترنت: /Gas.gov.ae/.

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