وفد اتحاد الكرة يتفقد تحضيرات الفجيرة لاستضافة تصفيات كأس آسيا

المصدر: وام

قام وفد من اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس بزيارة تفقدية لاستاد نادي الفجيرة الذي يستضيف مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس آسيا تحت 23 عاما خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبنا الأولمبي ومنتخبات عمان، وقيرغستان والهند.

وحرص الوفد المكون من عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وسالم النقبي مدير إدارة الإعلام، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية ، ومحمد جاسر مشرف الفعاليات ، وحسن اليحيى من الخدمات المساندة والدكتور عبدالله بارون والدكتور زوران من الإدارة الطبية على زيارة ناديي خورفكان واتحاد كلباء اللذين سيحتضنان الحصص التدرييبة للمنتخبات المشاركة حيث تم التأكيد على توفير كل الاحتياجات الخاصة بهذه المنتخبات.

كما زار الوفد ملعب الفجيرة الذي سيستضيف المباريات و تفقد مرافقه ومنها غرف تبديل الملابس وقاعة المؤتمرات الصحفية، والمنطقة المختلطة، وغرفة فحص المنشاطات والمقصورة الرئيسية والمركز الإعلامي وتم التحقق من تطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظا على السلامة العامة.

و أشاد وفد اتحاد الكرة بتعاون أندية الفجيرة وخورفكان واتحاد كلباء والأندية الإماراتية عامة و التي تحرص على تقديم الدعم لمنتخباتنا الوطنية خلال المعسكرات الداخلية والمباريات الودية والرسمية والتنظيم المميز للبطولات القارية والدولية التي تستضيفها الدولة.



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