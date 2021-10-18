اتحاد الكرة يناقش تصحيح مسار «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه مساء اليوم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كيفية تصحيح مسار «الأبيض» خلال بقية منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، خصوصاً وأن الأمل لا يزال قائماً لتأهل الفريق الذي يملك 3 نقاط يحتل بها المركز الرابع في المجموعة الأولى، ويتبقى 6 مباريات منها مباراتان فقط على ملعب الفريق في نادي الوصل أمام سوريا وكوريا الجنوبية وباقي المباريات خارج ملعبه، ويحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياته لضمان التأهل بشكل مباشر دون الدخول في حسابات معقدة لأصحاب المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب إيران، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية، و5 نقاط للبنان، و3 نقاط للعراق، ونقطة واحدة لسوريا.

استدعاء مارفيك

ويستدعي مجلس إدارة اتحاد الكرة المدرب الهولندي فان مارفيك المدير الفني للأبيض لمناقشته في أسباب تراجع مستوى ونتائج المنتخب الأول، خلال التصفيات، والأسباب التي أدت إلى حصد 3 نقاط فقط من أصل 12 نقطة خلال المباريات الأربع الماضية وآخرها التعادل بهدفين أمام منتخب العراق، ويتم عقب الاستماع للمدرب ااتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، وتشير متابعات «البيان الرياضي» إلى بقاء المدرب على رأس عمله نظراً لضيق الوقت وصعوبة إيجاد بديل خلال هذه الفترة.

ووضعت لجنة المنتخبات خلال اجتماعها تقريراً عن إيجابيات وسلبيات المرحلة الماضية في مسيرة «الأبيض»، واقترحت بعض الحلول لتصحيح مسار «الأبيض».

ويبدو سيناريو تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب مارفيك، هو الأقرب للتنفيذ، وفقاً للواقع الحالي، مع السعي لتصحيح مسار الفريق وتدارك السلبيات التي برزت خلال الفترة الماضية.

قضية الأولمبي

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة تحضيرات المنتخب الأولمبي الذي بدأ تجمعه الداخلي أمس بإمارة الفجيرة في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، والتي ستلعب مبارياتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

ويعاني «الأبيض» الأولمبي من صعوبات عدة بدأت معه خلال بطولة غرب آسيا، حيث يغيب عن الفريق عدد من عناصره الرئيسة، التي ترفض الأندية ضمهم للمنتخب متمسكة باللوائح التي تمنحها الحق في ذلك، وسيعاني الفريق أكثر خلال المباريات الرسمية، حيث سيلعب يوم 24 مع قيرغيزستان وهناك جولة في دوري أدنوك يومي 21 و22 من الشهر نفسه.

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