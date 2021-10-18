13 نقطة تنصف الجزيرة في الدوري

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

أنصفت لغة الأرقام، الجزيرة في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، حتى الجولة السادسة من المنافسة، رغم الانتقادات التي يتعرض لها الفريق، بحجة تراجع مردوده الفني، قياساً بالمستوى الذي قدمه في النسخة الماضية، التي نجح في التتويج بلقبها.

ويحتل فخر أبوظبي الترتيب الثاني في جدول الترتيب حالياً، برصيد 13 نقطة، خلف العين المتصدر، بفارق نقطة واحدة، نالها بالفوز في 4 مواجهات، والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، وهو عدد نقاط أكبر من التي أحرزها في الجولات الست الأولى من الموسم الماضي، والتي بلغت 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة، ما يؤكد تطور نتائج الفريق.

وأثبت فخر أبوظبي، تفوقه بتربعه على صدارة قائمة الفرق الأكثر استحواذاً للكرة في مباريات الدوري بنسبة 65 %، وجلوس لاعبه عبد الله رمضان على صدارة قائمة اللاعبين الأكثر لمساً للكرة، كما احتل الجزيرة المركز الرابع في قائمة الأهداف المحرزة بعدد 9 أهداف، والمستقبلة بعدد 5 أهداف، والرابع أيضاً في قائمة الأكثر تسديداً على المرمى.

ونجح الفريق في الدوري حتى الآن، بجلوسه وصيفاً في جدول الترتيب، لكن المدرب الهولندي مارسيل كايزر، أكد أنه يطمح للأفضل، وتوقع أن يقدم لاعبوه مستويات متميزة في بقية مشوار المنافسة، ذاكراً أن الطقس الحار أدى إلى تراجع المستويات بشكل عام، لكن الوضع سيكون مختلفاً في الشتاء. وعبّر كايزر عن سعادته بالحصول على 13 نقطة، وقال: إن محصلة جيدة من النقاط، تشير إلى قوة الفريق، وأنهم بالتأكيد يريدون مواصلة النتائج الإيجابية، وحصد النقاط، مع تقديم مستويات متميزة في جميع المباريات.

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