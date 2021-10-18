دياز: النصر استفاد من فترة التوقف

المصدر: (أبوظبي– محمد صادق)

وضع النصر قدماً في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين بفوزه المستحق خارج ملعبه على الظفرة 3 - 1 في ذهاب الدور الأول من البطولة، ليحسم إلى حد كبير تأهله.

وأعرب رامون دياز مدرب النصر عقب اللقاء عن سعادته بالنتيجة التي حققها فريقه والفوز الكبير على الظفرة بثلاثة أهداف، قائلاً إن الفريق استفاد من فترة التوقف، مؤكداً أن النتيجة من شأنها أن تعزز من حظوظ الفريق في التأهل لربع النهائي خاصة وأنها جاءت على ملعب المنافس، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداء جيداً للغاية رغم صعوبة المباراة وأمام منافس حاول الظهور بشكل مختلف مع تغيير جهازه الفني.

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