3 أندية تشعل صدارة «الهواة» بـ 6 نقاط

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

احتدم الصراع على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بين 3 أندية هي غلف اف سي والحمرية والعربي، حيث تشارك الثلاثي في رصيد 6 نقاط بعد الجولة الثانية، ولعب فارق الأهداف لصالح غلف «مفاجأة» المسابقة، والذي تغلب أخيراً على سيتي 3 - 1، فيما عاد الحمرية من ملعب التعاون بثلاثية نظيفة برهنت عزم الفريق الذي يدربه «العراب» المصري طارق السيد في المنافسة على التأهل للعب مع الكبار في نهاية المسابقة، وفي المقابل عاد العربي «المتطور» من ملعب مصفوت بانتصار غالٍ «3 - 2» بعد مباراة مثيرة خاضها رجال المدرب الوطني محمد جالبوت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 إثر طرد سلطان أبودقن لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ووصل العربي إلى 6 نقاط، وأهم ما يميز أداء الفريق أنه لم يخسر أو يتعادل خلال خمس مباريات متتالية ثلاث منها في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة «فاز على الفجيرة والذيد ودبا الفجيرة»، كما تجاوز الذيد في انطلاقة «دوري الهواة».

تعادلان

وبالعودة لمباريات الجولة الثانية فإن نتيجة التعادل حضرت خلال مباراتين، وفرض دبا الحصن التعادل على مضيفه مسافي 1 - 1 ليتشارك الفريقان في النقطة الرابعة، وهو رصيد البطائح نفسه، الذي فشل في فك «شفرة» الفجيرة، واكتفى الفريقان بتعادل سلبي «خاسر» ليحصد «الذئاب» النقطة الأولى، ويتراجع البطائح خامساً، برصيد 4 نقاط.

صحوة

جاءت صحوة دبا الفجيرة (النواخذة) بخماسية في مرمى الرمس، سجل منها البرازيلي ديغو «هاتريك» ليضع الفريق أول 3 نقاط في رصيده، وكان الفريق خسر في الجولة الأولى أمام البطائح، فيما تمكن الذيد من إيقاف «إعصار حتا» وتغلب عليه 2 - 1 ليعلن وليد عبيد مدرب الفريق عن طموحاته القوية في الموسم بحصد فريقه أول 3 نقاط في الموسم.

3

يتربع على صدارة الهدافين برصيد 3 أهداف، الثنائي الإيفواري إبراهيما دياكيتي «مسافي»، والبرازيلي ديغو «دبا الفجيرة».

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