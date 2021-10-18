الحتاوي مراقباً وعلي حمد مُقيّماً للنهائي «الآسيوي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي حمد البدواوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، مقيماً لطاقم تحكيم نهائي المناطق في كأس الاتحاد الآسيوي، بين ناساف أف سي الأوزبكي، وكي مان الصيني، المقرر الأربعاء المقبل ، وتكليف الدكتور محمد الحتاوي عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة مراقباً للنهائي، وكان الاتحاد الآسيوي اختار الحتاوي مراقباً لمباراة اليابان وأستراليا، بالمجموعة الثانية بتصفيات المونديال .

الجدير بالذكر أن البدواوي شارك مؤخراً في تقييم الحكام في العديد من البطولات العربية والقارية والدولية، ومنها أطقم التحكيم في مباريات المجموعة الخامسة بكأس الاتحاد الآسيوي، مباريات تصفيات المونديال، ودوري أبطال آسيا الحالي.

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