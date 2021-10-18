«أبيض السيدات» وغوام في التصفيات القارية اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يواجه «أبيض السيدات»، منتخب غوام اليوم باستاد دولن عمرزاكوف في بيشكيك، في بداية مشواره بالمجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية لكرة القدم، والتي تضم منتخبي لبنان وميانمار. ويطمح منتخبنا للتأهل من التصفيات إلى «نهائيات الهند»، المقررة في يناير 2022، واختتم منتخبنا تحضيراته للمباراة، بمجموعة من الحصص التدريبية، بمشاركة 22 لاعبة، وأكدت المدربة الوطنية حورية الطاهري، أن لاعبات المنتخب على أتم الجاهزية الفنية والبدنية، لبدء مشوارهن في التصفيات، وقالت: نحترم كافة منتخبات مجموعتنا، والمباراة الأولى تكتسب أهمية مضاعفة، وتتطلب التركيز والاجتهاد للخروج بنتيجة إيجابية، تكون حافزاً لباقي المباريات.

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