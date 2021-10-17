الوصل يجدد تفوقه على بني ياس للمرة الثانية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

جدد الوصل تفوقه على بني ياس للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن عاد من استاد الشامخة بفوز بهدفين مقابل هدف في ذهاب كأس رابطة المحترفين ليسهل الفريق من مهمته في مباراة العودة التي تقام يوم 25 أكتوبر الجاري.

والفوز هو الثاني للوصل على بني ياس هذا الموسم بعد أن تفوق «الإمبراطور» في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين على الملعب نفسه بهدف في الوقت القاتل.

ودفع بني ياس ثمن الأخطاء الفردية التي أهدت الوصل هدفين عن طريق ليما في الهدف الأول الذي استغله من خطأ دفاعي من محمد جابر، وتكرر الأمر في الهدف الثاني الذي سجله المهاجم أراوخو قبل نهاية الشوط الأول، ليفشل السماوي في الحفاظ على تقدمه بعد أن سجل هدفاً مبكراً في الدقيقة السابعة.

وأكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل أهمية الفوز الذي حققه فريقه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي انتظاراً لمباراة الإياب.

ووجه هيلمان الشكر للاعبيه على الأداء والروح القتالية العالية التي خاضوا بها المباراة والنجاح في العودة بالنتيجة وإحراز الفوز، موضحاً أن الفريق طوى صفحة بني ياس وسيبدأ على الفور في التحضير للمواجهة الصعبة أمام العين في دوري أدنوك للمحترفين.

من جهته قال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن الأخطاء تسببت في الخسارة التي تعرض لها الفريق، مؤكداً أن السماوي مطالب بالتركيز بصورة أكبر في مباراة الإياب للحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل.

وأضاف إن الفريق قدم أداءً جيداً في الشوط الأول إلا أن الفريق لم يتمكن من العودة في النتيجة بسبب التراجع في الشوط الثاني.

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