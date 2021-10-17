أمل جمال تشارك بإدارة مباراة الصين تايبيه ولاوس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة الإماراتية الدولية أمل جمال «مساعداً ثانياً» ضمن طاقم حكام مباراة الصين تايبيه لاوس اليوم بإستاد مدينة خليفة في المنامة، ضمن مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات في الهند، ويقود الطاقم اللبنانية دموع البقار ويضم الفلسطينية هدية سعدية «مساعداً أول»، والأردنية حنين مراد «حكماً رابعاً».

وتُعد أمل جمال أول عنصر من التحكيم النسائي في الإمارات يتم تكليفها ضمن أطقم التحكيم في البطولات الآسيوية، واستحقت نيل الشارة الدولية للعام الثاني على التوالي رغم أن مشوارها في مجال التحكيم بدأ في 2018، وقدمت أمل جمال أداء متميزاً خلال مشاركتها في إدارة مباريات بدوري الدرجة الأولى، ودوري الرديف تحت 21 عاماً بالموسم الماضي، وشاركت في إدارة مباريات كأس العرب للسيدات في مصر أغسطس الماضي، وتم اختيارها ضمن طاقم المباراة النهائية للبطولة.

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