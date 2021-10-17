الحتاوي مُراقباً لنهائي المناطق الآسيوي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدكتور محمد الحتاوي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة مراقباً لنهائي المناطق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2021، والذي يجمع بين نادي ناساف الأوزبكي، ونادي كي مان الصيني المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ناساف في أوزبكستان، ويُعد أول مراقب إماراتي في هذه البطولة القارية.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار الحتاوي مؤخراً مراقباً للمباراة التي جمعت بين منتخبي اليابان وأستراليا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويُعد الحتاوي من الكوادر المواطنة، التي تميزت في تأدية مهام مراقب المباريات في مسابقات الأندية المحترفة الإماراتية، خلال السنوات الماضية، وطور خبراته بالاطلاع والتثقيف بتلك المهام في البطولات والمسابقات القارية، والتي مهدت له الطريق، ليتم اعتماده في شهر أكتوبر عام 2017 مراقباً آسيوياً، بعدها شارك في العديد من المباريات، أبرزها مباريات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، وبطولة كأس العرب للأندية الأبطال في عام 2018.

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