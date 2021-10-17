«غلف إف سي» يهزم سيتي ويستعيد صدارة «الهواة»

المصدر: متابعة - محمد فضل

فاز «غلف إف سي»، أمس، على سيتي 3 - 1، في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجل الثلاثية كل من محمد بيبو والسيد محمد وعبد الرحمن عيسى، فيما أحرز للخاسر نيناني باندا، ووصل الفريق إلى 6 نقاط، مستعيداً الصدارة بفارق الأهداف عن العربي والحمرية.

وتغلب العربي على مصفوت 3 - 2، وأحرز للفائز كل من راشد الفلاسي وسلطان ابودقن و اولو سيلفا، وللخاسر ناجي العلوي وجون تيبار، ولعب العربي قرابة 30 دقيقة بعشرة لاعبين، لطرد سلطان ابو دقن.

حرم فريق الذيد ضيفه حتا من مواصلة مشوار الانتصارات، وتغلب عليه بنتيجة 2 - 1، أحرز للذيد طارق لوكاس وسيلفو رودريغو، ولحتا راشد سالم، ووصل الذيد إلى 3 نقاط.

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