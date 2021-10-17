42 % : «الأبيض» قادر على التأهل المباشر إلى المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لا يزال المنتخب الوطني الأول للكرة، يملك فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022، هذا ما أكده 42% من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان »، مقابل 58%، رأوا العكس. وفي التصويت عبر موقع «البيان»، رأى 48% إمكانية التأهل المباشر، مقابل 52%، وعبر حساب «البيان الرياضي» في «تويتر»، اعتبر 36%، إمكانية التأهل المباشر، مقابل 64%.

الواقع

اتفق اللواء «م» علي حسن لاعب شباب الأهلي السابق، مع المشاركين في التصويت في الاستطلاع، مؤكداً أنه على الورق وحسابياً، فرصة منتخبنا لا تزال قائمة في التأهل المباشر مع بقاء 6 جولات لكل منتخبات المجموعة الأولى، ولكن على أرض الواقع، من الصعب تحقيق ذلك على ضوء مستويات ونتائج «الأبيض» في الجولات الأربع الماضية.

وأضاف اللواء «م» علي حسن: «اتفق مع الجميع، على أن مسؤولية ما حدث لمنتخبنا في الجولات الماضية، يتحملها المدرب مارفيك، إلا أن كرة القدم، لعبة جماعية، ولا يمكن أن تحمل المسؤولية فيها لشخص واحد، وهناك أطراف عدة تتحمل تلك المسؤولية، ولكن بنسب مختلفة، ولا يمكن أن نغفل دور المنظومة الإدارية، وكذلك دور اللاعبين، ونحن ليس لدينا للأسف لاعبين محترفين بنسبة 100%، وبالتالي يحتاج المنتخب إلى تجمعات طويلة».

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