كلباء يبتسم أخيراً وبدلاء العروبة خارج «الفورمة»

المصدر: كلباء – محمد فضل

استعاد كلباء البسمة بتحقيقه الفوزالأول في الموسم وجاء على حساب العروبة بكأس رابطة المحترفين، وتعرض الفريق لثلاث هزائم وحصد 3 تعادلات في دوري «أدنوك للمحترفين».

وتحقق الفوز على العروبة برباعية نظيفة قربت «النمور» كثيراً من التواجد مع الثمانية الكبار، في انتظار مواجهة الإياب 25 الجاري بملعب الفجيرة، وهى المباراة التي سيخوضها رجال المدرب الاورغوياني خورخي داسيلفا بأريحية كبيرة.

وبرز في المباراة اللاعب البديل الغيني عثمان كامارا، المعار من الشارقة في صفقة الأيام الأخيرة في «الميركاتو» الصيفي، وكان نجم اللقاء، مقدماً أوراق اعتماده ضمن قائمة هدافي الفريق بتسجيله هدفين من رأسيتين بعد نزوله في الشوط الثاني كما صنع هدف أحمد عامر، وكان مهند العنزي افتتح أهداف «النمور» في الشوط الأول.

وفي المقابل يبدو أن التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة لم يكن موفقاً في اختيار التشكيلة التي طغى عليها الشباب ولم يتواجد ضمن القائمة أي لاعب من الفريق الأول أو حتى الأجانب الأربعة، حيث قصد العبيدي منحهم راحة استعداداً للقاء المهم بعد أيام أمام كلباء في الدوري ولكن البدلاء كانوا خارج «الفورمة».

90 دقيقة

وعبّر خورخي داسيلفا مدرب كلباء عن سعادته بالفوز الأول، مشيراً إلى أن العروبة تكتل دفاعياً في الشوط الأول، ونجح كلباء في السيطرة على المباراة وقال، الفوز دفعة معنوية للاعبين ولا تزال هناك 90 دقيقة تنتظرنا في إياب الكأس.

وقال مدرب العروبة فتحي العبيدي: دفعت بعدد كبير من اللاعبين البدلاء بهدف الوقوف على مستواهم وقدمنا مباراة كبيرة في الشوط الأول وأجبرنا «النمور» على التراجع.

وأشار إلى أن كلباء تفوق باللعب على الأطراف والاعتماد على الكرات العالية، وأكد أنه يركز على مباراة الفريقين في الجولة المقبلة للدوري.

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