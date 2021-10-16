النصر يعبر الظفرة بثلاثية في كأس الرابطة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قطع النصر خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين بعد فوزه اليوم السبت على مضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن زايد في ذهاب الدور الأول من البطولة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب النصر بإستاد آل مكتوم بدبي يوم 25 أكتوبر الجاري.

سجل ثلاثية النصر ضياء سبع (هدفين) والبرتغالي أنطونيو توزي، بينما سجل هدف الظفرة الوحيد النيجيري إيموه إيزيكيل.

فرض "العميد" أفضليته منذ البداية وافتتح التسجيل مبكراً عن طريق ضياء سبع في الدقيقة الثانية بعدما قابل عكسية ريان مينديز جهة اليسار برأسية في شباك حارس الظفرة خالد السناني.

وحاول الظفرة الرد وكاد أن يخطف هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد أن أبعد مينديز رأسية مسلم فايز من على خط المرمى، ليرد النصر بهجمة مرتدة سريعة عندما وصلت الكرة إلى مينديز الذي مرر إلى توزي المنفرد بالمرمى ليضعها الأخير بسهولة في الشباك محرزاً الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 36.

ونجح النصر في تعزيز تقدمه بإضافة الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني عن طريق ضياء سبع الذي أحرز الهدف الشخصي الثاني له في المباراة في الدقيقة 50 مستغلاً سوء حالة دفاع الظفرة.

وتألق حارس "العميد" أحمد شامبيه في إبعاد رأسية ماكيتي ديوب في الدقيقة 56، قبل أن ينجح النيجيري إيموه إيزيكيل لاعب الظفرة في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 57.

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