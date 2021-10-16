الوصل يهزم بني ياس ويقترب من الدور التالي لكأس المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سيف الكعبي

أقترب الوصل من التأهل إلى الدور التالي لكأس رابطة المحترفين، بعد عودته بفوز مهم من أمام مضيفه بني ياس مساء اليوم، وبنتيجة 2-1 في ذهاب الدور الأول، وسجل لبني ياس، سيد خميس في الدقيقة 6، وللوصل فابيو دي ليما في الدقيقة 23، وأراوخو في الدقيقة 43.

وأثمر ضغط بني ياس المتواصل في الدقائق الأولى، عن هدف مبكر في الدقيقة 6، برأسية جميلة من سيد خميس، وسط حراسة من مدافعي الوصل، وبعد عرضية من سهيل النوبي.

وأبعد فهد الظنحاني حارس بني ياس، أول فرصة حقيقة للوصل في الدقيقة 15، عندما حول تسديدة فابيو دي ليما، إلى ركلة ركنية أولى للوصل.

وسجل دي ليما، هدف التعادل للوصل في الدقيقة 23، بتسديدة مباشرة لكرة سقطت أمامه ليواجه الحارس الظنحاني، عندما حاول دفاع بني ياس إبعاد الكرة.

وتكررت هجمات الوصل الخطيرة، ووضع أراوخو "الفهود" في المقدمة بهدف ثاني في الدقيقة 43، واحتسب الحكم، 3 دقائق كوقت بدل ضائع، قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الوصل 2-1.

وأنقذ الظنحاني، مرمى بني ياس، من ثلاثة فرص مؤكدة في الشوط الثاني، مع زيادة خطورة الهجمات المرتدة لـ"الفهود"، ورد القائم الأيمن لمرمى بني ياس، ركلة حرة مباشرة سددها فابيو دي ليما، قوية في الدقيقة 70.

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