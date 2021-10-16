الاتحاد الآسيوي يُعيّن طاقم إماراتي دولي لإدارة مباراة جيونبوك وأولسان هيونداي

المصدر: البيان

عيّنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم إماراتي دولي لإدارة مباراة جيونبوك هيونداي موتورز أمام أولسان هيونداي ، المقررة يوم غد الأحد على ستاد كأس العالم في سيؤول، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويضم طاقم التحكيم ، محمد عبدالله حسن (حكم ساحة) ، محمد أحمد يوسف (مساعد أول) ، وحسن المهري (مساعد ثان) ، والحكم العُماني الدولي أحمد الكاف (حكم رابع) ، عمار الجنيبي (حكم فيديو) ، وعمر آل علي (حكم فيديو مساعد).

من جهة أخرى ، أختتم الحكمان الدوليان يحيى الملا (حكم ساحة) وزايد داوود (حكم مساعد) مشاركتهما في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً التي أقيمت في مدينتي الدمام والخُبر في المملكة العربية السعودية ، حيث شارك الحكمان الدوليان ضمن أطقم التحكيم التي أدارت مباريات دور المجموعات ، فيما شارك زايد داوود ضمن طاقم التحكيم الذي أدار المباراة النهائية للبطولة التي جمعت منتخبي السعودية والأردن يوم الثلاثاء الماضي .

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