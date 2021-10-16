كايزر: الحكم المواطن أفضل من الأجنبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه راض عن مستوى قضاة الملاعب الإماراتيين ويفضلهم على «الأجانب»، في الوقت الذي طلب فيه ناديه استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق أمام شباب الأهلي ضمن الجولة السابعة من دوري «أدنوك للمحترفين».

وقال كايزر: إتحاد الكرة بقراره الذي سمح بإمكانية عودة الحكام الأجانب وفق شروط محددة مؤخراً، يستهدف تطوير الدوري، لكنه يرى أن الساحة بها العديد من الحكام الجيدين وأنه يشعر بالرضاء عن مستواهم.

وأشار مدرب الجزيرة إلى أنه يذكر رأيه في الحكم المواطن رغم طرده خلال مباراة الشارقة بالجولة الخامسة وإيقافه مباراة وتغريمه مالياً بقرار لجنة الإنضباط. وقال: ربما يظن البعض أنني لست راضياً عن التحكيم لأنني تعرضت للإيقاف ولكن على العكس فإنني راض تماماً عن الحكام، خاصة أن الحكم المواطن لديه مميزات مثل معرفته باللاعبين وخبرته في إدارة المباريات محلياً، وقاموا جميعاً بإدارة المباريات قبل سنوات طويلة ومؤكد أنهم يعرفون أكثر عن الدوري.

ورأى كايزر أن ارتكاب الأخطاء من قبل الحكام أمر طبيعي، ذاكراً أن الجميع يقع في الأخطاء سواء لاعبون أو مدربون، وقال: هذه هي طبيعة كرة القدم وسيظل هذا حالها، الأخطاء دائماً موجودة ولكن المهم أن نواصل العمل حتى نقدم الأفضل.

مستويات متميزة

وعن اختلاف أداء الجزيرة في الموسم الحالي مقارنة بالماضي، قال مارسيل كايزر إن هذا الأمر غير مقلق بالنسبة له، لأنه يعلم أن فريقه سيقدم مستويات متميزة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدوري في النسخة الماضية بدأ في أكتوبر وأن الطقس حينها كان أفضل.

وأضاف:عانينا في الجولات الأولى وتدريجياً بدأنا نتطور، لأن الطقس عندما يكون حاراً من الصعب أن تلعب كرة قدم فيها ضغط وجهد كبير. وأشار مدرب فخر أبوظبي إلى أنه يتوقع الظهور بشكل مميز في نوفمبر وديسمبر وقال: حققنا نتائج جيدة حتى الآن، وحصلنا على 13 نقطة في 6 مباريات وهذه النتائج أفضل من التي أحرزناها في الموسم السابق.

غياب الدوليين

وعن تحضيرات الفريق في فترة التوقف، قال: إن التحضيرات مضت بشكل جيد رغم غياب الدوليين، وأنه اعتاد كل موسم على غياب 7 و 8 لاعبين بسبب المنتخب، مؤكداً أن العناصر التي تشارك في المباريات الدولية تكون جاهزة لكن التي لا تتاح لها فرصة اللعب تكون بعيدة عن أجواء اللعب لأسبوعين أو ثلاثة وأن ذلك يؤثر عليهم.

عودة الجمهور

ودعا كايزر جماهير الجزيرة لمساندة الفريق في مبارياته المقبلة، وقال: بعد السماح بعودة الجمهور أنتظر منهم دعماً كبيراً للاعبين لأنه دائماً يساعدنا في تحقيق الانتصارات ورفع المستوى من خلال الدعم المعنوي والجمهور مهم جداً لكل الفرق.

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