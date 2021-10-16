العين وكلباء.. نصف المشوار إلى دور الثمانية

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، محمد فضل

قطع فريقا العين وكلباء نصف الطريق للتأهل إلى دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بفوزهما أمس في جولة الذهاب، وتغلب «الزعيم» على ضيفه الإمارات بهدفين نظيفين، سجلهما كل من الأرجنتيني كريسيتيان جوانكا (ق 27)، والمغربي سفيان رحيمي (ق 82) في المباراة التي جرت باستاد هزاع بن زايد، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء غلب عليه الحذر واللعب التكتيكي، وفي الشوط الثاني اندفع العين للهجوم ونجح في تسجيل هدفيه وسط سيطرة على مجريات اللعب وخصوصاً بعد نزول كل من كايو كانيدو، وخالد البلوشي بديلين لجوناتاس، ومحمد عباس.



وحقق «النمور» فوزاً عريضاً على ضيفه العروبة 4 - 0، وسجل الأهداف، كل من مهند العنزي، وأحمد عامر، والبديل عثمان كامارا «هدفان» في الدقائق (45+2)، و50، و54 و75، وهو الفوز الأول لاتحاد كلباء بالمسابقات الرسمية في الموسم الحالي.



وتعادل فريقا عجمان والشارقة، 2 - 2 باستاد راشد بن سعيد في مباراة متكافئة ومفتوحة هجوميا، تقدم الشارقة بهدف عن طريق احمد العطاس في الدقيقة 11، وأدرك عجمان التعادل في الدقيقة 20 عبر التونسي فراس بالعربي، ونجح البرازيلي لوان بيريرا في الوصول لمرمى «البرتقالي» في الدقيقة 47 لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 2 - 1، واستمرت الإثارة في الشوط الثاني وكانت هجمات عجمان أكثر خطورة، وأثمرت تلك الهجمات عن هدف ثانٍ لفراس بالعربي من تسديدة ثابتة من خارج المنطقة في الدقيقة 58.



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