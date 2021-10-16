10 أهداف في دوري «الهواة» والصدارة للحمرية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تصدر الحمرية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه أمس على التعاون بالجولة الثانية 3 - 0 محققاً النقطة السادسة، وسجل الأهداف سالم سليمان والبرازيليان فينسيوس سيلفا وجيلمار داسيلفا.

واستعاد دبا الفجيرة نغمة الانتصارات متغلباً على الرمس بنتيجة 5 -0، وسجل الأهداف كل من ديغو سيلفا«هاتريك» وجابريل كوتو، وتافادازوا، وبهذه النتيجة حصد «النواخذة» أول 3 نقاط في دوري «الهواة»، وتعادل مسافي ودبا الحصن 1 - 1 وتقدم لمسافي الإيفواري إبراهيما دياكيتي وأدرك «الحصن» التعادل عن طريق العُماني محمد المربوعي، ووصل الفريقان للنقطة الرابعة، وأوقف الفجيرة صحوة البطائح وأجبره على التعادل السلبي ليصل البطائح إلى 4 نقاط والفجيرة إلى نقطة.

وتختتم اليوم مباريات الجولة بثلاث مواجهات تجمع الذيد مع حتا، ومصفوت مع العربي، وغلف أف سي مع سيتي.

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