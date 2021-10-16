الظفرة و«العميد».. بداية جديدة

المصدر: دبي - عدنان الغربي - أبوظبي – محمد صادق

يستضيف الظفرة في الخامسة مساء اليوم بملعبه باستاد حمدان بن زايد، فريق النصر، في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين. وتعد المباراة بداية جديدة للفريقين في البطولة التي يبحث فيها «العميد» عن بداية جديدة جيدة حيث تعوّد الفريق على التألق فيها وسبق له الوصول إلى النهائي مرتين متتاليتين في الموسمين الماضيين.



وفي المقابل تعد المباراة الأولى للظفرة تحت قيادة المدير الفني الجديد البرازيلي ميكالي الذي تولى المهمة خلفاً للسوري محمد قويض، ويسعى الفريق إلى تحقيق أول فوز هذا الموسم بعد تعرضه لـ 4 خسائر وتعادل وفاز اعتبارياً على الإمارات في الدوري، حيث يطمح الفريق للظهور بصورة جيدة وبدء صفحة جديدة .



ويغيب عن الظفرة أحمد علي الذي تعرض لإصابة في الركبة ويحتاج لفترة طويلة للعلاج، إضافة إلى محمد سيف وسعيد الكثيري، فيما عزز الفريق صفوفه بالتعاقد مع البرازيلي ليوناردو بيريرا الذي من المتوقع أن يظهر اليوم في أول مباراة مع الفريق.



تجهيز



ووصف الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر تحضيرات الفريق خلال فترة التوقف بالممتازة، وقال: استثمرنا فترة التوقف الأخيرة لتجهيز الفريق بشكل كامل وحرصنا على رفع جاهزية كل اللاعبين ونحن سعداء بالمستويات التي ظهر عليها لاعبونا في المشاركات الدولية مع المنتخبات سواء تيغالي مع الإمارات أم ريان مينديز مع الرأس الأخضر أم عبد الله أنور مع المنتخب الأولمبي، وبفضل الجاهزية الجيدة للفريق نتوقع تقديم مباراة قوية وسنلعب من أجل تحقيق الفوز.



وكشف المدرب الأرجنتيني عن أن صفوف النصر مكتملة ولا يوجد أي إصابات في الفريق.



تغير



وقال روجيرو ميكالي مدرب الظفرة: إن الفريق عمل بشكل جيد في الأسبوعين الماضيين خلال فترة التوقف ومنذ توليه المهمة، ورغم أنها فترة غير كافية لتغيير طريقة أداء الفريق بشكل كامل إلا أن الظفرة سيتغير أسلوبه بمرور الوقت.



وأضاف: الفريق يطمح إلى الفوز رغم صعوبة المباراة والمنافس الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مؤكداً جاهزية عناصر الفريق لتقديم أداء جيد.

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