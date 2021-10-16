تعديل برمجة مسابقات الصالات لعيون المنتخب

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، أن التعديل الذي طرأ على برمجة الموسم، جاء بناء على الموعد الجديد لبطولة كأس الخليج الثالثة المقررة في فبراير 2022 بمدينة جدة، وأن التعديل اقتضته مصلحة المنتخب الذي يجب أن يحصل على إعداد مثالي كي يمثل الدولة بشكل جيد في المحفل الخليجي للعبة، وأثنى جاني على مبادرة الأندية بالتناوب في استضافة تدريبات المنتخب، وتمنى أن تسود مثل هذه الروح والمبادرات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع مديري الأندية وإداريي الفرق، وأكدت الأندية موافقتها على البرنامج المعدل للمسابقات من أجل إعداد المنتخب، ويشمل تأجيل الدور الثاني من دوري الرجال والرديف من 6 و7 و8 نوفمبر المقبل إلى 19 و20 و21 ديسمبر وتقديم «البلاي أوف» وتمهيدي الكأس وتأخير كأس الاتحاد، فيما سيكون التجمع الأول للمنتخب خلال الفترة من 25 إلى 30 الجاري بصالة نادي البطائح جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية مع مديري وإداريي الأندية.

من ناحية أخرى تتواصل مباريات دوري كرة الصالات في أسبوعه الثامن، ويلتقي اليوم البطائح مع اتحاد كلباء، والظفرة مع دبا الحصن وخورفكان مع الشارقة.

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