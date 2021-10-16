فراس ومينا أفضل ثنائي أجنبي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أثبت التونسي فراس بالعربي، والكولومبي مينا يورليز لاعبا فريق الكرة بنادي عجمان، أنهما أفضل ثنائي أجنبي في دوري «أدنوك للمحترفين»، وأكثرهم تأثيراً، من واقع لغة الأرقام والنتائج، ولعل أهم هذه الأرقام، تسجيلهما لجميع أهداف فريقهما في 6 جولات «8 أهداف».

وأهلت هذه الأهداف عجمان لتحقيق أفضل بداياته بتاريخه في عصر الاحتراف، بحصوله على 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، والخسارة في مباراة واحدة، ويبدو تأثير مينا وبالعربي، واضحاً في جميع النتائج، حيث تقاسما الأهداف الثمانية بالتساوي، وكانت جميع أهدافهما ذات تأثير مباشر في النقاط الـ 11 التي حققها عجمان، والمباراة الوحيدة التي لم يسجل فيها عجمان هدفاً، خسرها بهدف، وكانت أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية، في حين كفل التسجيل في بقية المباريات، تحقيق أفضل النتائج، ابتداءً من الجولة الأولى بالفوز على النصر 3 - 0، وكان لفراس بالعربي هدفان في المباراة، وهدف لزميله مينا يورليز، وجاء يورليز ليسجل في الجولة الثالثة أمام اتحاد كلباء، وانتهت بالتعادل 1-1، وكرر المشهد نفسه في الجولة الرابعة أمام العروبة، في مباراة خرج منها عجمان بالتعادل 1-1، وجاءت الجولة الخامسة، ليتقاسم اللاعبان بالعربي ويورليز هدفي الفوز على بني ياس، فيما خطف فراس بالعربي هدف الفوز الأغلى في الجولة السادسة على الشارقة.

تفاصيل

ويمتد التشابه في أرقام يورليز وبالعربي، حتى في تفاصيل المباريات التي سجلا فيها. وكان الكولومبي يورليز، يفتتح التسجيل في المباريات، ما انعكس إيجاباً على زميله فراس بالعربي في مناسبتين، الأولى أمام النصر، عندما افتتح يورليز التسجيل في الدقيقة 2، وجاء بعد ذلك بالعربي ليسجل هدفين على التوالي، والثانية أمام بني ياس، عندما افتتح يورليز التسجيل في الدقيقة 67، وجاء بعده بالعربي ليؤمن النتيجة بهدف ثانٍ، والمباراة الوحيدة التي سجل فيها بالعربي بمفرده، كانت أمام الشارقة، بينما سجل يورليز مرتين بمفرده، أمام اتحاد كلباء والعروبة.

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