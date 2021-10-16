بني ياس والوصل.. رد الاعتبار وطموح المنافسة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي

يستضيف بني ياس فريق الوصل في الخامسة من مساء اليوم، في أقوى مواجهات ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وفي ثاني لقاءات الفريقين هذا الموسم، حيث التقيا في الجولة الأولى لدوري «أدنوك للمحترفين».

وحسم الوصل النتيجة بهدف دون مقابل في الوقت بدل الضائع، لذلك تحمل المواجهة طابع رد الاعتبار لبني ياس، لتعويض خسارة الدوري، كما يطمح الفريقان في تحقيق نتيجة ترضي الجماهير، بالاستمرار في منافسة الكأس.

ويتطلع «السماوي» إلى تعويض النتائج التي لم تكن على المستوى المأمول في الدوري تحت قيادة إيسايلا، وعانى الفريق من الضعف الهجومي باستثناء تسجيله هدفين في مباراة النصر الأخيرة في الدوري التي انتهت بالتعادل، ويفتقد بني ياس جهود مهاجمه السويدي إسحاق كيسي ثيلين للإصابة، إضافة إلى استمرار غياب المدافعين حسن المحرمي وخالد العطاس.

وأكد إيسايلا مدرب بني ياس أنه يملك تطلعات كبيرة للذهاب بعيداً في البطولة والمنافسة على اللقب، مشيراً إلى صعوبة المباراة وفريق الوصل الذي يملك لاعبين على مستوى عال.

وقال: لعبنا أمام الوصل في نفس البطولة الموسم الماضي وكانت مباراة صعبة، الوصل لديه المقومات ليكون أحد فرق المنافسة ومندهش من مركزه الحالي في ترتيب الدوري.

وأضاف: لست راضياً عما قدمه بني ياس في الموسم، وكان بمقدورنا الظهور بشكل أفضل وتحقيق نتائج أفضل، ولكني على ثقة بتحسن الفريق بمرور الوقت.

نهائي مبكر

وفي المقابل أكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن مواجهة بني ياس، بمثابة نهائي مبكر لـ«الفهود»، وقال: أطالب اللاعبين بمواصلة الأداء القوي، والبناء على الأداء الإيجابي فنياً وبدنياً، والذي قدموه أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية بالدوري.

وأضاف: استعداداتنا للقاء بني ياس جيدة، وتنتظرنا مواجهات قوية خلال المرحلة المقبلة، وننظر إلى كل مباراة كأنها نهائي، لأن هدفنا المنافسة على كل البطولات، ولا يوجد سقف لطموحاتنا، لكن يجب أن نتعامل مع كل مباراة بواقعية.

وعن موعد مشاركة محمد عبد الرحمن، آخر صفقات الوصل، قال اللاعب لا يزال في مرحلة الإعداد، ولا أستطيع أن أحدد متى سيكون جاهزاً للمشاركة معنا، ولكننا نعمل على إعادته سريعاً، لأنه سيكون إضافة مهمة.

وقال أدريلسون سيلفا لاعب الوصل: استعداداتنا لأي مباراة لا تختلف كثيراً، ودائماً ما تتميز تدريباتنا بالتركيز والدراسة الجيدة للمنافس، ونسعى لتقديم أقصى ما لدينا لإيقاف مفاتيح تفوق المنافس، كما أن هدفنا تحقيق نتيجة جيدة أمام بني ياس في ملعبه، لتساعدنا في لقاء الإياب في زعبيل.

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