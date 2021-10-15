عجمان والشارقة يقتسمان "الرباعية"

المصدر: عجمان-ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

اقتسم فريقا عجمان والشارقة الأهداف الأربعة التي شهدتها مباراة الفريقين في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين ليتعادلا 2-2 في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.

جاءت المباراة متكافئة ومفتوحة في الناحية الهجومية من الفريقين وانعكس ذلك في إضفاء كثير من الإثارة عليها، لا سيما بعد تقدم الشارقة بهدف مبكر عن طريق احمد العطاس من لعبة رأسية في الدقيقة 11 ورد عجمان بهجمات مماثلة حتى نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 20 عبر التونسي فراس بالعربي مستغلاً تمريرة ذهبية من عبد الله سليمان.

وحاول كل فريق تسجيل هدف التقدم وضاعت كل معظم المحاولات بفضل تألق الحارسين درويش محمد وعلي الحوسني ولكن البرازيلي لوان بيريرا نجح في الوصول لمرمى عجمان بتسديدة قوية من خارج الصندوق في الدقيقة 47 لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 2-1.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني وكانت هجمات عجمان أكثر خطورة على مرمى درويش محمد وأثمرت تلك الهجمات عن هدف شخصي ثانٍ لفراس بالعربي من تسديدة ثابتة من خارج الصندوق لعبها في مقص المرمى، حقق به التعادل لعجمان.

واجتهد الفريقان بعد ذلك في تحقيق هدف الفوز ولاحت فرص عديدة للفريقين في الدقائق الأخيرة كان أبرزها لعجمان في الدقيقة الأخيرة عندما أهدر سعيد جاسم فرصة انفراد كامل وسدد الكرة خارج المرمى، ليعلن بعدها الحكم محمد سالم عن نهاية المباراة بالتعادل 2-2، وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 25 من الشهر الحالي بإستاد الشارقة لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي.

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