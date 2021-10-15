العين يتغلب على الإمارات بثنائية جوانكا ورحيمي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تغلب العين على ضيفه الإمارات بهدفين نظيفين سجلهما كل من الأرجنتيني كريسيتيان جوانكا (ٌق 27)، والمغربي سفيان رحيمي (ق 82) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهب الدور الأول من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وكان الفريقان انهيا شوط اللعب الأول بالتعادل السلبي بعد مردود غلب عليه التحفظ والحذر الدفاعي برغم بداية الإمارات الهجومية خلال الدقائق الأولى، وفي الشوط الثاني جاء العين أكثر رغبة في الوصول لشباك ضيفه، خصوصا بعد التبديلات الناجحة التي أجراها مدرب العين بدخول كايو كانيدو، وخالد البلوشي بديلين لجوناتاس، ومحمد عباس، ليضغط الفريق البنفسجي على دفاع الامارات حتى أثمرت جهوده عن تسجيل هدفيه وحسم المباراة لمصلحته

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