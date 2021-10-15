إكسبو 2020 دبي يستضيف كأسَي الدوري الإنجليزي الممتاز وكاراباو بحضور "مانشستر سيتي"

المصدر: البيان

يستضيف إكسبو 2020 دبي كأسَي الدوري الإنجليزي الممتاز وكاراباو يومي 18 و19 أكتوبر، وذلك في إطار شراكته مع نادي مانشستر سيتي، حامل لقب كلتا البطولتين، ليتمكن الجمهور من إلقاء نظرة على الكأسين الفضييَن البراقَين.

في كلا اليومين، يُعرض الكأسان في ملعب "أوسي بارك" الخماسي في مركز الرياضة واللياقة البدنية داخل إكسبو 2020، ضمن جلسات "سيتي" الخاصة لكرة القدم للمدارس (من 16:30 بتوقيت دولة الإمارات في 18 أكتوبر الجاري ومن 15:30 في 19 أكتوبر الجاري)، فيما ستتاح فرص التقاط الصور مع الكأسَين بعد جلسة يوم 18 أكتوبر.

وبعد جلسة يوم 19 أكتوبر الجاري، يُنقل الكأسان إلى "غاردن أُن وان: سبورتس لاونج" حيث يقام عرض لفريق مانشستر سيتي، ويمكن لمحبي السيتي متابعة لقائه مع نادي كلوب بروغ البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، اعتبارا من الساعة 20:45 بتوقيت دولة الإمارات.

وقد شهد الشهر الماضي الإعلان عن إكسبو 2020 دبي شريكا جديدا لمانشستر سيتي ليكون حاضراً على قمصان التدريب لفرق الرجال والسيدات. وتظهر العلامة التجارية لإكسبو 2020 دبي عبر استاد الاتحاد ومنشآت تدريب أكاديمية السيتي لكرة القدم، بالإضافة إلى عرضها على محتوى السيتي ومنصاته الرقمية. إكسبو 2020 دبي هو أيضا الشريك الرسمي لفريق مانشستر سيتي للرياضات الإلكترونية ويظهر في مقدمة مجموعة أدوات الرياضات الإلكترونية.

ويستضيف مانشستر سيتي جلسات كرة القدم اليومية في موقع إكسبو 2020 دبي، بقيادة طاقم تدريب مخصص للـ "سيتي" يطبق نفس منهجية التدريب التي تستخدمها الفرق بالملاعب التدريبية في مانشستر. ويشارك ممثلون للنادي وشبكة "سيتي غروب" لكرة القدم ضمن فعاليات مخصصة في إكسبو 2020 دبي خلال الأشهر المقبلة.

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