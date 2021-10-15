كلباء والعروبة.. ديربي الاحتراف الأول

المصدر: كلباء - محمد فضل

يستقبل اتحاد كلباء في السادسة والربع مساءً، جاره العروبة ضمن مباريات ذهاب المرحلة الأولى من كأس رابطة المحترفين، وهي المواجهة الأولى بين الفريقين في عصر الاحتراف، كما أنها تعد أيضاً من بين «الديربيات» المتتالية التي يخوضها الفريقان خلال العشرة الأيام المقبلة، بداية من لقاء اليوم، ويليه بعد أسبوع لقاء آخر، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ثم مواجهة ثالثة يوم 25 أكتوبر الجاري ضمن إياب كأس الرابطة بملعب الفجيرة.

جاهزية

أكمل الفريقان العدة للمواجهة بتدريبات مكثفة، وخاض كل منهما مباراة ودية أثناء فترة توقف الدوري، حيث فاز كلباء على عجمان برباعية نظيفة، وحقق العروبة الفوز على العين بهدف خلال المباراة التي أقيمت بملعب النصر في دبي.

ويفتقد كلباء لجهود الثلاثي الأجنبي التوجولي بينال ملابا بسبب الإصابة، إلى جانب مشاركة كل من البيروفي ويلدر كارتاجينا والمجري فارجا مع منتخبات بلديهما، كما لن يتواجد في تشكيلة المدرب خورخي داسيلفا لاعب الوسط وليد عنبر للإصابة.

وفيما يتعلق بالعروبة، فإن تشكيلة المدرب التونسي فتحي العبيدي يغيب عنها الدولي البحريني علي مدن لتواجده مع منتخب بلاده، وتبدو رغبة لاعبي كل فريق كبيرة في تحقيق فوز مطمئن خلال مباراة اليوم، حتى يمنح فرصة اللعب بأريحية في لقاء العودة يوم 26 الجاري.

راحة إجبارية

بدوره أشار مدرب كلباء خورخي داسيلفا إلى أن تحضيرات فريقه مضت بصورة جيدة، في ظل التوقف الأخير، حيث خاض فيها مباراة ودية أمام عجمان، وذكر أن الفريق سيفتقد جهود المحترفين الأجانب لالتزامهم مع منتخباتهم الوطنية، وقال: نرغب في الذهاب بعيداً خلال مسابقة كأس رابطة المحترفين، منوّهاً بأن حسم التأهل بالتأكيد لن يكون اليوم، وإنما لحين مواجهة العودة.

روح عالية

من جانبه، قال التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة: لابدّ من الظهور بذات الروح التي كان عليها الفريق أثناء الدوري.. ونحن نلعب كمنظومة واحدة، ولا يوجد لاعب احتياطي وآخر أساسي، وهو ما يؤكد أننا جاهزون تماماً للقاء، لاسيما بعد قيام شركة الكرة في النادي بتدعيم صفوف الفريق بثلاثة مواطنين قبيل غلق القيد الصيفي.

مسؤولية

من جانبه، قال حبيب الفردان لاعب وسط كلباء: نحن كلاعبين نشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونعلم أن النتائج السابقة لا ترضي جماهير النادي، مؤكداً جاهزية النمور للمباراة.

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