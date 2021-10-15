عجمان والشارقة.. الجدارة ورد الاعتبار

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

يتجدد اليوم لقاء فريقي عجمان والشارقة في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين في الثامنة والنصف مساء على استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وهي المواجهة الثالثة بينهما هذا الموسم، حيث التقيا ودياً خلال فترة الإعداد وفاز الشارقة 2-1، ولكن كان الفوز الأهم لعجمان نهاية الشهر الماضي في دوري أدنوك، ويلتقي الفريقان للمرة الرابعة بعد 10 أيام في جولة الإياب لكأس الرابطة، وفي الوقت الذي يتطلع فيه عجمان لتأكيد جدارته بالفوز السابق في الدوري ووضع قدمه اليمنى للتأهل للدور ربع النهائي، يعمل الشارقة على رد اعتباره بعد خسارته السابقة وتقوية حظوظه أيضاً في التأهل.

استعد الفريقان للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية، ومن المحتمل غياب بعض اللاعبين الأساسيين في الشارقة لارتباطهم بالمشاركات الدولية مع المنتخبات الوطنية.

وأبدى الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان اطمئنانه من جاهزية فريقه للمباراة، وقال: «لعبنا ضد الشارقة في الدوري، وكان لدينا متسع من الوقت للعمل على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة الدوري ونتطلع لنتيجة إيجابية وفريقنا مستعد للمباراة بشكل جيد.

وأضاف:»هدف عجمان في كأس الرابطة التعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة وطموحنا بالتأكيد تحقيق اللقب، لا سيما أن عجمان حققه من قبل في نسخة 2013.

وواصل قائلا: «لا يوجد اختلاف بين مواجهة الشارقة في الدوري أو في كأس الرابطة، لأن كلا الفريقين يطمحان في الفوز، وقد يكون الاختلاف في غياب اللاعبين المحترفين الذين شاركوا مع منتخباتهم في المباريات الدولية، والمهم أن عجمان لديه القدرة لوضع بصمته في هذه المسابقة، فترة التوقف بعد الدوري تعتبر إيجابية من ناحية استعادة بعض اللاعبين المصابين، وفي كل الأحوال يجب التعامل مع الأجندة الدولية ومن الرابطة وعملت على التكيف مع هذه البرمجة بما يجب أن يكون.

جاهزية الشارقة

من جهته قال المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة: استفدنا من فترة التوقف في زيادة جاهزية اللاعبين للمباراة، ورغم الغيابات بسبب الالتحاق بالمنتخبات الوطنية إلا أننا في وضع بدني وفني جيد يؤهلنا للخروج بنتيجة إيجابية.

أضاف:»المباراة هي الأولى في بطولة جديدة ونسعى بكل تأكيد للظهور فيها، بمظهر جيد وأتمنى التوفيق لجميع الفرق في البطولة.

وشدد العنبري على حتمية الدخول لكل مباريات البطولة بشكل قوي عطفاً على نظام البطولة الجديد الذي يقضي بخروج الخاسر من مباراتي الذهاب والإياب، وهو ما يختلف عن النظام القديم للبطولة، مؤكداً أن فريقه جاهز وسيدفع بعناصر جديدة في هذه المباراة مع تركيز كبير للخروج بنتيجة إيجابية.

وضع مثالي

أكد المدافع سعود سعيد أن فريقه عجمان يعيش حالة ممتازة من بداية الموسم، وقال:

استفدنا في فترة التوقف كثيراً، حيث صححنا الأخطاء التي سبق ووقعنا فيها، ونسعى لتحقيق الفوز، ونعلم أن الشارقة فريق قوي، لذلك فالخروج بنتيجة إيجابية لنا تسهل مهمة مباراة الإياب وتعطينا دافعاً للاستمرار في النتائج الإيجابية في الدوري.

وتحدث سعود عن عودته للفريق هذا الموسم قائلاً: وجدت الأجواء ممتازة في عجمان بعد عودتي للفريق هذا الموسم وانعكس ذلك على الفريق وشعرت بالراحة مع الفريق خاصة وأن عجمان ضم عناصر جيدة من اللاعبين، ولا أشعر بأنني غريب على عجمان، بل اعتبر نفسي أحد أبناء النادي وأشكر الإدارة والجهاز الفني على وجودي مع عجمان هذا الموسم.

استعداد جيد

وصف حارس مرمى الشارقة درويش محمد المباراة بالمهمة وقال: بالطبع استفدنا من فترة التوقف في الاستعداد بشكل جيد لهذه المباراة، ونعي جيداً أنها مهمة جداً، وتركيزنا عال في هذه البطولة، وحتما نسعى للخروج فائزين بالمباراة.

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