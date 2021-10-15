العين والإمارات.. دوافع مختلفة

المصدر: العين- طلحة عبد الله، رأس الخيمة- أحمد عيسى

يستضيف العين، على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في السادسة والربع من مساء اليوم، فريق الإمارات، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، ويدخل الفريقان المباراة بدوافع مختلفة، لا تتحقق إلا بالفوز، فالعين يتطلع لتأكيد تفوقه على الإمارات بعد فوزه عليه (2 ـ 0) في آخر مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، فيما يأمل الإمارات برد الدين أو على الأقل الخروج بأفضل النتائج من ملعب العين، وكلاهما يبحث عن بداية مثالية لمشواره في المسابقة هذا الموسم.

كان العين، قد واصل تحضيراته الميدانية خلال فترة توقف الدوري الأخيرة، في ظل غياب 8 من لاعبيه الدوليين لمشاركتهم مع المنتخبات الوطنية، وخاض مباراة تجريبية أمام العروبة انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وعمد المدرب الأوكراني سيرجي رويبروف، خلال التدريبات إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات، بإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة، وينتظر أن يستعين بالشباب واللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في المباريات السابقة.

ظروف مختلفة

شدد الأوكراني، سيرغي ريبروف المدير الفني للعين، على أهمية مباراة الليلة أمام الإمارات، وطالب لاعبيه بالجدية في التعامل مع اللقاء، موضحاً أن المواجهة لن تكون سهلة لأن مستوى فريق الإمارات سيكون مختلفاً بعد تعاقده مع لاعبين جدد في الفترة الأخيرة، ولا يجب النظر لترتيبه في الدوري، فالمباراة اليوم في منافسة أخرى وظروف مختلفة، وقال: أملي أن يفهم الجميع أهمية المباراة الأولى لنا في هذه البطولة وأن نكون جاهزين ونلعب بالجدية المطلوبة.

وأضاف بقوله: من الصعب على الفريق اللعب بعد فترة التوقف في أيام الفيفا، لأنّ بعض اللاعبين تكون درجة جاهزيتهم مختلفة، وهم يحتاجون إلى فترة لاستعادة الانسجام مع الفريق، إذ بعد غياب أسبوعين عن التدريبات مع زملائهم، عليهم العودة إلى مباريات الفريق وعدم فقدان التركيز ومراعاة أهمية كل مباراة.

وعن مشاركة اللاعبين الشباب في المباراة، أكد ريبروف أنه يحاول دائماً الدفع بهم، لأنهم يؤدون بشكل جيد في دوري الرديف، وقال: المسؤوليات في الفريق الأول أكبر، وأنا متأكد أننا سنرى بعضهم في مباريات الفريق الأول، ومن الجيد أن يكون لدينا جيل جديد يدعم الجيل الحالي، وأشعر بالسعادة عند رؤيتي للاعبين الشباب عندما يحضرون للحصص التدريبية، ويشاركون في المباريات.

مهمة صعبة

من جانبه أكد طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، أن فريقه عازم على تقديم مباراة جيدة وهزيمة العين، مشيراً إلى أن المهمة صعبة، لأن المنافس، فريق كبير ويلعب على أرضه، غير أنه يثق في لاعبيه وقدراتهم على تنفيذ المطلوب منهم لتحقيق الفوز.

السكتيوي ذكر أن فريقه استفاد من توقف المباريات التنافسية، وأدى حصصاً تدريبية قوية، ساهمت في تجهيز كل العناصر مع التدريبات التكتيكية التي تم تنفيذها بإجادة، وأكد أن لاعبيه يمتلكون عزيمة كبيرة لتحقيق أفضل النتائج في مشوار الموسم الحالي، وأن ذلك ظهر بشكل واضح خلال التدريبات، وحرصهم على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

وثمن طارق السكتيوي الدعم المقدم من قبل إدارة النادي ووقوفها المستمر خلف الفريق والتعاقد مع عدد من اللاعبين لسد الاحتياجات وتقوية الصفوف، متمنياً أن تثمر كل الجهود في تحقيق الانتصارات التي تسعد محبي الصقور.

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