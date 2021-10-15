مهدي علي: تتويج لجهود أسرة شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب مهدي علي مدرب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز بجائزة المدربين ضمن أصحاب الإنجازات، وقال: أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى القائمين بالعمل من المجلس في الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» على التكريم المميز، حيث تعتبر الجائزة بمثابة تتويج لجهود فريق العمل بأكمله في نادي شباب الأهلي من مجلس إدارة ولاعبين وفنيين إضافة إلى جماهير النادي، مشيراً إلى أن الجائزة تعتبر حافزاً لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.

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