4 مباريات بالجولة الثانية لدوري «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تشهد ملاعب أندية دوري الدرجة الأولى إقامة 4 مباريات في انطلاق الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ويلعب مسافي مع دبا الحصن، والفجيرة مع البطائح، ودبا مع الرمس، والحمرية مع التعاون.

ويطمح محمد عبد الله مدرب «الذئاب» في مواجهة البطائح إلى وضع حد لهزائم الفريق المتلاحقة بداية من تمهيدي الكأس الغالية، أمام الذيد والعربي، ثم خسارته أمام حتا بهدف بالدوري، وفي المقابل يسعى التونسي طارق الحضيري مدرب المنافس لمواصلة مشواره الناجح والعودة من الساحل الشرقي بالنقاط الثلاث.

ويسعى دبا الفجيرة لمصالحة جماهيره أمام الرمس في لقاء الجريحين، فيما سيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي مسافي وضيفه دبا الحصن في أعقاب فوزهما الأخير على كل من سيتي ومصفوت، ولذلك فإن الحذر والتركيز هو شعار كل فريق، ويخوض الحمرية وضيفه التعاون مباراة اليوم بشعار الفوز، ويتطلع المصري طارق السيد مدرب الحمرية إلى أن يكون لاعبو فريقه في كامل تركيزهم أمام التعاون «العنيد»، والذي سيأتي إلى الشارقة، من أجل اقتناص النقاط الثلاث في الظهور الأول له في الدوري، ويسعى مدربه عارف شلنك لمواصلة فريقه مشوار التألق، الذي كان عليه التعاون خلال مشاركته في تمهيدي الكأس الغالية.

وكانت نتائج مباريات الجولة الأولى أسفرت عن فوز الحمرية على الرمس، والبطائح على دبا، وحتا على الفجيرة بنتيجة (1 – 0) فيما فاز العربي على الذيد، ومسافي على سيتي بنتيجة (2 – 0)، ودبا الحصن على مصفوت ( 2 – 1)، وغلف أف سي على الجزيرة الحمراء ( 3 – 1).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز