شرطة دبي تعيد ساعة ثمينة إلى كوزمين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من استعادة ساعة باهظة الثمن من ماركة عالمية شهيرة، وتسليمها إلى مالكها الحقيقي، المدرب الروماني اولاريو كوزمين، وتم ضبط 3 متورطين، بعد متابعة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لحركة بيع الساعة بطريقة غير قانونية، في دول أوروبية عدة، وصولاً إلى جلبها لدبي.

وتقدم كوزمين بجزيل الشكر والامتنان، للقيادة العامة لشرطة دبي، على إعادتها الساعة الثمينة، قائلاً: «لا أعلم ما الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبّر بها عن الاحترافية العالمية التي تستحقونها، على هذا الاهتمام الرائع، والحرص على إسعاد الناس».

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