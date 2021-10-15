الوحدة يختتم تحضيراته لـ«النصر»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

يختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تحضيراته استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي غداً بملعب مرسول بارك بالرياض في الرياض في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

واكتملت صفوف «العنابي» بانضمام الدولي السوري عمر خريبين إلى بعثة الفريق أمس قادماً من الأردن عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده أمام لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، إضافة إلى الخماسي الدولي محمد الشامسي وخليل إبراهيم وطحنون الزعابي ومحمود خميس وعبد الله حمد.

وأدى الفريق مرانه الأول أمس على أحد الملاعب الفرعية لاستاد نادي الشباب عقب تفقد الجهاز الفني لملعب التدريب، وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات على الجوانب الخططية والتكتيكية والملامح الرئيسية للتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء وفقاً لدراسته للفريق المنافس، وسيؤدي الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة اليوم.

وارتفعت أسهم مشاركة الظهير الأيمن محمد برغش الذي غاب عن الفريق في الفترة الماضية للإصابة وذلك بعدما عاد اللاعب للتدريبات بعد إكمال البرنامج العلاجي، إلا أن مشاركته تعتمد على قرار المدير الفني، فيما سيكون عبد الله الكربي البديل في حالة عدم مشاركة برغش، كما انضم أحمد راشد للتدريبات بعد تعرضه لإصابة طفيفة في مباراة خورفكان الأخيرة في كأس الرابطة.

ويأمل الوحدة الذي يلعب في الدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه إلى معادلة أفضل إنجاز له في البطولة بالتأهل إلى نصف النهائي في نسخة 2007، وهو ما سيكون له أثر كبير على الفريق في الموسم الحالي وبدء صفحة جديدة بعد النتائج غير المرضية للفريق على المستوى المحلي.

كما ستكون مواجهة النصر التي تعد الثالثة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بعدما التقيا في دور الـ16 لنسخة عام 2019 فرصة ليحقق الوحدة رقماً جديداً طوال مشاركاته في البطولة بالوصول إلى المباراة السابعة على التوالي من دون هزيمة، إذ نجح الوحدة في معادلة رقمه السابق بتحقيق خمسة انتصارات وتعادل وحيد في آخر 6 مباريات، حيث تعادل أمام غوا الهندي ثم الفوز في 4 مباريات متتالية في دور المجموعات، قبل أن يعبر الشارقة في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية.

ومباراة الوحدة والنصر هي المواجهة السادسة عشرة لأصحاب السعادة أمام الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد منذ عام 2003، حيث حقق العنابي الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وخسر في 6 مباريات.

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