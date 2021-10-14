لاعبو الإمارات والعراق خارج حسابات الأفضل «آسيوياً»

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

غاب لاعبو منتخبي الإمارات والعراق فقط، عن القائمة المختارة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأفضل اللاعبين في مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعتين الأولى والثانية للمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه اختار، 10 من أفضل اللاعبين أداءً في هاتين الجولتين، من خلال ظهورهم المميز في تسجيل وصناعة الأهداف، والقيام بالواجبات الهجومية والدفاعية.

وضمت القائمة كلاً من، الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، الإيراني سردار أزمون، العماني صلاح اليحيائي، الأسترالي ايدين هروستيتش، الياباني او تاناكا، اللبناني محمد قدوح، السعودي فراس البريكان، السوري عمر خريبين، الصيني وو لي، والفيتنامي نغوين تيان لينه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز