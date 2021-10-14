منتخب الإمارات للسيدات لكرة القدم يغادر إلى قيرغيزستان للمشاركة في تصفيات آسيا

المصدر: وام

غادرت مساء أمس بعثة منتخب الإمارات للسيدات لكرة القدم إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تقام في الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري تمهيدا للنهائيات التي تشهدها الهند خلال الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

تضم بعثة المنتخب 22 لاعبة هن مها البلوشي، وأمل وائل ، وفاطمة جاسم ، وصالحة راشد ، وروان الحمادي ، وسارة البلوشي ، وعنود العنزي ، ونوف العنزي ، وآية وليد ، ونهال عبدالعزيز ، ونعيمة إبراهيم ، وليلى المهيري ، وعائشة غياث ، وشهد خالد ، وعالية حميد ، وعفراء المهيري ، وأريج الحمادي ، وبدرية المنصوري ، وعيده الشحي ، وغنيمة راشد ، وأمينة الحوسني ، وفاطمة المرزوقي.

و يفتتح منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب غوام يوم 18 أكتوبر ثم يخوض المباراة الثانية أمام منتخب لبنان الشقيق يوم 21 الجاري، وفي المباراة الثالثة يواجه منتخب ميانمار يوم 24 الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وأكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم النسائية أن منتخب السيدات حظي بدعم كبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال فترات الإعداد المختلفة التي تضمنت معسكرات داخلية، ومباريات دولية ودية للتحضير على الوجه الأمثل للمشاركة الآسيوية والتي نطمح من خلالها إلى أن تكون إيجابية وأشارت إلى أن المنتخب يضم تشكيلة مميزة من اللاعبات اللاتي يمثلن نخبة كرة قدم السيدات في الدولة.

و أشادت بوشلاخ بجهود الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري خلال فترات الإعداد والتزام وجدية اللاعبات خلال الفترة الماضية ودعتهم إلى رفع معدل التركيز وتنفيذ التوجيهات الفنية بدقة خلال المباريات لتحقيق الهدف المنشود.

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