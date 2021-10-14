تعديل موعد مباراة الوحدة وخورفكان في إياب كأس رابطة المحترفين

المصدر: وام

وافقت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، على طلب تعديل موعد مباراة الوحدة أمام ضيفه خورفكان، في إياب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، للموسم 2021 - 2022، لتقام في السادسة من مساء الأحد 7 نوفمبر 2021، بدلاً عن موعدها الأول، والمحدد مساء الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

تأتي موافقة رابطة المحترفين على طلب نادي الوحدة، بتأجيل موعد المباراة، دعماً لمشوار النادي في المراحل الحاسمة لدوري أبطال آسيا 2021، وتأكيداً على المساندة المستمرة لأنديتنا في "المشاركات القارية"، أملاً في تحقيق النتائج المطلوبة، والتأهل للمباراة النهائية، بما ينعكس إيجاباً على تصنيف الإمارات الآسيوي، وهو ما سيعود بالنفع على كل الأندية المحترفة.

وأعربت الرابطة في بيانها الصادر اليوم عن أمنياتها بالتوفيق للوحدة في استمرار مشاركته القارية في أبطال آسيا 2021، حيث يلتقي منافسه النصر السعودي في الساعة السابعة من مساء السبت 16 أكتوبر 2021، على ستاد "مرسول بارك"، بالعاصمة السعودية الرياض في الدور ربع النهائي.

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