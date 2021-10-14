الحتاوي أول إماراتي يعين مراقبا في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: البيان

عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدكتور محمد الحتاوي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم مراقباً لنهائي المناطق ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2021، والتي سيتقابل فيها فريق ناساف الأوزبكي في أرضه مع فريق لي مان من هونغ كونغ بتاريخ 20 من شهر أكتوبر الحالي، ليكون بذلك أول إماراتي يكلف بمهمة مراقبة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وأعرب الحتاوي عن سعادته بالثقة التي حصل عليها من الاتحاد الآسيوي بعد سنوات من الخبرة والعمل كمراقب دولي لكرة القدم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معتبراً هذا التكليف مسؤولية كبيرة وتحدياً جديداً لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية والقارية أفضل تمثيل.

وأضاف الحتاوي بأنه يتطلب منه الكثير من الجهد والعمل من أجل أن يكون على قدر الثقة التي حصل عليها بعد سنوات من العمل في مراقبة مباريات كرة القدم محلياً ودوليا كاسباً بذلك الخبرة والثقة ليكون أول إماراتي يتحمل هذا التكليف.

وكان الحتاوي مراقبا للمباراة التي جمعت بين منتخبي اليابان وأستراليا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد.

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